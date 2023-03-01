Женщина в Новокуйбышевске украла телефон из ломбарда

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В феврале текущего года за помощью в ОМВД России по городу Новокуйбышевску обратился представитель комиссионного магазина, который пояснил, что женщина, ранее пользовавшаяся услугами ломбарда, похитила сотовый телефон, стоимостью около 5 тысяч рублей. Заявитель предоставил сотрудникам полиции паспортные данные злоумышленницы.

Сотрудник отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции городского отдела полиции сержант полиции Анатолий Высоцкий, получив ориентировку, предположил, где может находиться злоумышленница, которую он ранее неоднократно задерживал за административные правонарушения. Полицейский нашел «старую знакомую» на улице Дзержинского и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у женщины полицейские обнаружили и изъяли сотовый телефон, похищенный в ломбарде.

Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении 33-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.

Сержант полиции Анатолий Высоцкий на маршруте патрулирования работает с 2020 года, внимательность и хорошая память помогают полицейскому в кратчайшие сроки раскрывать преступления.