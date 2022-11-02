Женщина, разводящая попугаев, обокрала жителя Волжского

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В дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратился житель пгт Волжский, который сообщил, что у него из кошелька похищены денежные средства и банковская карта.

Сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили заявителя и провели осмотр места происшествия – частного дома, где проживает заявитель. Мужчина пояснил полицейским, что пригласил в гости женщину, которая работает рядом с его домом на ферме по выращиванию попугаев. Во время чаепития в дом также заходил местный житель, которому он одолжил 100 рублей. Вечером, после того, как знакомая ушла, потерпевший обнаружил, что из кошелька, который находился в куртке, пропали 7000 рублей и обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили и опросили всех гостей, посещавших дом потерпевшего и опросили их. Женщина призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что, находясь в доме знакомого, заметила денежные средства в его кошельке, воспользовалась моментом, когда гостеприимный хозяин отвлекся, вытащила 7000 рублей, после чего ушла и потратила похищенные денежные средства на личные нужды.