Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области в осенний призыв планируют выдать повестки 15 тысячам граждан
В Самарской области в осенний призыв планируют выдать повестки 15 тысячам граждан
в Самарской области состоялись учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении - легко в бою»
В Самарской области состоялись учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении - легко в бою»
В Самаре определили площадки под складирование снега
В Самаре определили площадки под складирование снега
В Самаре на улице 22 Партсъезда нашли тело убитой молодой женщины
В Самаре на улице 22 Партсъезда нашли тело убитой молодой женщины
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 262 человека
В Самарской области за сутки коронавирусом заболели 262 человека
В двух районах Самарской области запретили охоту
В двух районах Самарской области запретили охоту
В ГИБДД сообщили, где в Самаре происходит больше всего ДТП
В ГИБДД сообщили, где в Самаре происходит больше всего ДТП
В Польше объявили о начале строительства заграждения на границе с Россией
В Польше объявили о начале строительства заграждения на границе с Россией
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.43
-0.19
EUR 60.97
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ночь искусств в Самарском художественном музее приглашает гостей
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Женщина, разводящая попугаев, обокрала жителя Волжского

2 ноября 2022 10:04
157
Женщина, разводящая попугаев, обокрала жителя Волжского

В дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратился житель пгт Волжский, который сообщил, что у него из кошелька похищены денежные средства и банковская карта.

Сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили заявителя и провели осмотр места происшествия – частного дома, где проживает заявитель. Мужчина пояснил полицейским, что пригласил в гости женщину, которая работает рядом с его домом на ферме по выращиванию попугаев. Во время чаепития в дом также заходил местный житель, которому он одолжил 100 рублей. Вечером, после того, как знакомая ушла, потерпевший обнаружил, что из кошелька, который находился в куртке, пропали 7000 рублей и обратился в полицию.

Сотрудники полиции установили и опросили всех гостей, посещавших дом потерпевшего и опросили их. Женщина призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что, находясь в доме знакомого, заметила денежные средства в его кошельке,  воспользовалась моментом, когда гостеприимный хозяин отвлекся, вытащила 7000 рублей, после чего ушла и потратила похищенные денежные средства на личные нужды.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинка нашла банковскую карту на улице и решила расплатиться ей в ближайшем магазине
01 ноября 2022, 11:48
Тольяттинка нашла банковскую карту на улице и решила расплатиться ей в магазине
Со счета хозяйки списали 13 000 рублей за покупки, которые она не совершала. Криминал
301
Самарец украл телевизор у бывшей жены
01 ноября 2022, 10:42
Самарец украл телевизор у бывшей жены
Мужчина пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения. Криминал
305
Велосипедный вор в Жигулевске попал на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде дома
31 октября 2022, 12:52
Велосипедный вор в Жигулевске попал на камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде дома
На изъятых видеозаписях видно, как мужчина проезжает на похищенном велосипеде вдоль дома и скрывается в неизвестном направлении. Криминал
378
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным
2 ноября 2022  10:56
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Министром спорта РФ Олегом Матыциным
156
1 ноября 2022  19:47
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
1233
в региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
1 ноября 2022  13:44
В региональном центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерский продукци
698
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
1 ноября 2022  13:21
В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль «Театр — территория равных возможностей»
376
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
1 ноября 2022  11:30
Самарская область выполняет показатели национальных проектов, федеральных и региональных госпрограмм
342
Весь список