Заведующий лаборатории самарского ВУЗа поверил мошенникам и перевел им свыше 2 миллионов рублей

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Заведующему лаборатории одного из ВУЗов Самары позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, который сообщил, что в настоящее время через приложение банка злоумышленники пытаются завладеть его сбережениями.

Для предотвращения данной операции «специалист» порекомендовал перевести накопления на безопасный счет. По указанию собеседника 48-летний мужчина перевел денежные средства в сумме 2 300 000 рублей на продиктованный собеседником счет. После этого разговор был прекращен.

Вскоре мужчина понял, что стала жертвой мошенников и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.