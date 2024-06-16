Заключенные, взявшие в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове, пытаются попасть в склад с оружием.

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О новых подробностях случившегося сообщает Shot в Telegram.

Изданию стало известно, что взявшие заложников предпринимают попытки проникнуть к хранилищу с боевым оружием сотрудников ФСИН. Также сообщается, что заключенные имеют при себе ножи и заточки.

Отмечалось, что они заявили о необходимости обеспечить им возможность покинуть страну. С заключенными ведутся переговоры.

Ранее заключенные, захватившие заложников, озвучили свои требования. Они заявили, что им нужны машина и оружие. Также содержащиеся в изоляторе потребовали, чтобы их отпустили из СИЗО.

Утром 16 июня шестеро обвиняемых, содержащихся в ростовском СИЗО-1, выбили решетку в камере и попали в дежурную часть, взяв в заложники двух человек, пишет Лента.