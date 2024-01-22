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Задержанный росгвардейцами хулиган находился в розыске за вымогательство в Самаре

22 января 2024 11:20
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Задержанный росгвардейцами хулиган находился в розыске за вымогательство в Самаре

Около полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. Дежурный сообщил стражам правопорядка о том, что их помощь нужна на улице Никитинской. Неизвестный злоумышленник устроил дебош в подъезде многоквартирного дома. Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.
 
По прибытии патрульные задержали нарушителя общественного порядка. В ходе разбирательства сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что самарец из хулиганских побуждений сломал замок входной двери в квартире, принадлежащей его знакомой 1963 года рождения. Проверив личность задержанного мужчины 1992 года рождения по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии определили, что он находится в розыске, поскольку подозревается в вымогательстве.
 
Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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