Задержанный росгвардейцами хулиган находился в розыске за вымогательство в Самаре

97

Около полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. Дежурный сообщил стражам правопорядка о том, что их помощь нужна на улице Никитинской. Неизвестный злоумышленник устроил дебош в подъезде многоквартирного дома. Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.



По прибытии патрульные задержали нарушителя общественного порядка. В ходе разбирательства сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что самарец из хулиганских побуждений сломал замок входной двери в квартире, принадлежащей его знакомой 1963 года рождения. Проверив личность задержанного мужчины 1992 года рождения по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии определили, что он находится в розыске, поскольку подозревается в вымогательстве.



Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.