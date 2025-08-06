Забытую пожилой женщиной сумку присвоила ранее судимая самарчанка

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В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению 76-летней местной жительницы о краже имущества.

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратилась жительница областного центра 1949 года рождения. Женщина сообщила, что оставила сумку на кассе одного из магазинов на улице Ново-Садовой. Вернувшись за забытой вещью, она обнаружила, что сумки уже нет.

Сотрудники полиции опросили работников торговой точки, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент хищения. Оказалось, что сумку забрала одна из покупательниц: положила рюкзак рядом с оставленной ручной кладью, после чего оплатила покупки, в том числе большой пакет, сложила товары, чужую сумку и вышла из магазина.

Изучив полученные сведения, полицейские предположили, что к хищению причастна ранее неоднократно судимая за кражи местная жительница 1995 года рождения и задержали ее на территории областного центра.

Допрошенная в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража», женщина призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что находившиеся в сумке документы она выбросила в ближайший мусорный бак, денежные средства в размере 400 рублей потратила, а два сотовых телефона перепродала.

В настоящее время подозреваемой вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшая получила содействие следователя в составлении и подаче гражданского иска к обвиняемой на сумму 14 400 рублей.