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За один день в Самарской области раскрыто 37 преступлений

17 апреля 2024 10:29
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За один день в Самарской области раскрыто 37 преступлений

Пресечено более 1200 нарушений административного законодательства.

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова организовано проведение мероприятия «Профилактика», в том числе с привлечением подразделений Главного управления МВД России по Самарской области на территории Самары. Также в мероприятии участвовали сотрудники Росгвардии, представители ДНД и работники частных охранных организаций.

Во время мероприятия в полной мере достигнуты поставленные цели:  профилактика, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, корыстнонасильственных преступлений, предупреждение совершения преступлений в жилом секторе, пресечение бытовой и рецидивной преступности, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе осуществляющих организацию наркопритонов, незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, выявление нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, задержание лиц, находящихся в розыске, пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.

За время проведения операции полицейскими раскрыто 37 преступлений. Пресечено более 1200 нарушений административного законодательства.

Во время отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции проводились беседы со старшими домов и подъездов, представителями управляющих компаний, жителям и гостям региона вручены памятки по противодействию мошенничествам.

Сотрудниками полиции проверено по месту жительства более 1100 граждан, состоящих под административным надзором. Выявлено 77 нарушений, совершенных данной категорией жителей области.

Полицейскими проверены 414 жилых помещения, сдаваемых в аренду иностранным гражданам, 89 гостиниц и хостелов. Пресечено и задокументировано 23 факта постановки на миграционный учет с признаками фиктивности, 225 нарушений миграционного законодательства. В Центр временного содержания иностранных граждан помещено 14 задержанных.

Так, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области во взаимодействии с сотрудниками регионального Управления ФСБ России, ОВМ У МВД России по г. Самаре, полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре, при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Самарской области при проведении оперативно-разыскных мероприятий только на одном адресе в Красноглинском районе областного центра задержано 17 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство РФ. В отношении задержанных составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.18.10 КоАП РФ, 7 - ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП.


Так же оперуполномоченными выявлено 7 лиц, находящихся в розыске. При проверках комиссионных магазинов выявлено 13 разыскиваемых сотовых телефонов.

Сотрудниками УЭБиПК проведены инструктажи с представителями хозяйствующих субъектов по профилактике фальшивомонетничества. В ходе проверок 46 ранее установленных мест незаконной реализации, производства, хранения алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, изъято 8880 пачек контрафактной табачной продукции, а также 6110 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, сотрудниками ОЭБиПК самарского городского Управления совместно с сотрудниками Государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Самарской области зафиксирован факт незаконной ловли раков. Нарушитель привлечен к административной ответственности, изъяты орудие и средства незаконного лова.

Профилактические мероприятия в Самарской области проходят на постоянной основе.

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