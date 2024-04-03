Взятка в крупном размере выявлена в учебном заведении Самарской области

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В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте задокументирован факт получения незаконного денежного вознаграждения.

Предварительно установлено, что 58-летний руководитель одного из отделений среднего специального учебного заведения – структурного подразделения регионального вуза, находясь на своем рабочем месте, получила от учащегося незаконное денежное вознаграждение в сумме 345 000 рублей. Указанные денежные средства предполагали содействие в беспрепятственной и положительной сдаче нескольких зачетов и экзаменов 17-ти студентам без фактической проверки и оценки знаний по дисциплинам, а также без необходимости явки. Подозреваемая в коррупционном преступлении была задержана сотрудниками самарской транспортной полиции при содействии сотрудников ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области.

По материалам сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В отношении подозреваемой Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.