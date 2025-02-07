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Выявлена новая схема мошенничества в Telegram-каналах о финансах

7 февраля 2025 11:59
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Выявлена новая схема мошенничества в Telegram-каналах о финансах

Выявлена новая схема мошенничества, связанная с распространением вируса, который встречается в Telegram-каналах, преимущественно каналах о финансах и трейдинге. Вирус-троян, путем загрузки файла, позволяет хакерам удаленно управлять устройством жертвы и таким образом воровать персональные данные.

 Вирус находится в файлах с расширениями .ink, .com, .cmd, которые размещают в каналах, и если пользователь откроет их – вирус установится на устройство. Загрузка файлов из мессенджеров и соцсетей может показаться менее опасной, чем скачивание из интернета, но на самом деле это иллюзия безопасности и всегда необходимо проявлять бдительность.

 Напоминаем о нежелательности использования любых зарубежных мессенджеров, в том числе Telegram на рабочих компьютерах, в целях предотвращения угроз информационной безопасности.

Теги: Мошенники

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