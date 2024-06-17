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Выявили новую схему телефонного мошенничества с Почтой России

17 июня 2024 11:15
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выявили новую схему телефонного мошенничества с Почтой России

Новая схема, в рамках которой мошенники представляются сотрудниками Почты России, активизировалась неделю назад. Во время тестирования проекта «Фрод-рулетка» пранкерами Вованом и Лексусом на площадке Т-Двора (в дни ПМЭФ в Санкт-Петербурге) мошенники часто использовали этот сценарий: почти 50% звонков приходилось на такую схему.

Предлог новый, цель схемы – та же – получить доступ к личному кабинету пользователя на Госуслугах или мобильному приложению банка.

Клиенту звонят якобы сотрудники Почты России, сообщают о доставке посылки из-за рубежа, за которую нужно оплатить таможенный сбор. Клиент отказывается оплачивать посылку, которую он не заказывал. Для отказа от посылки мошенники просят назвать код из смс (чтобы якобы подписать официальный отказ в базах Почты РФ). На самом деле это код для доступа в мобильное приложение банка. Далее мошенники могут попробовать вывести средства, взять кредит и выполнить другие действия.

Другой вариацией схемы является получение кода доступа к Госуслугам, где мошенники собирают персональные данные клиента, чтобы позже их использовать для обмана (например, сообщить, что он должен принять участие в расследовании мошенничества его банка, что его деньги в опасности и их необходимо перевести на безопасный счёт).

Сейчас сотрудники Т-Банка изучают все варианты схемы с помощью проекта «Фрод-рулетка» и уже начали обучать технологию «Нейрощит» распознавать новые сценарии и разрывать такие звонки абонентам.

В связи с усилением банковских антифрод-технологий, мошенники ищут новые сценарии, чтобы втереться в доверие. Схема с якобы службой безопасности банков теряет свою актуальность, так как многие о ней знают, тем не менее она по-прежнему входит в топ-3 схем телефонного мошенничества по количеству жалоб.

Аферисты ищут новые способы выхода на разные аудитории. Для клиентов банков в возрасте они начинают упоминать в разговоре различные госучреждения, чтобы звучать более убедительно: ранее это были Госуслуги , после они начали упоминать Фонд соцстрахования и буквально на прошлых выходных была обнаружена новая схема с Почтой России.

 

Теги: Мошенники

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