ВТБ назвал четыре "новогодние" схемы мошенников

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ВТБ назвал четыре распространенные схемы мошенников, используемые ими в преддверии новогодних каникул. Пресс-релиз банка приводит агентство ТАСС.

Одна из таких схем связана с ложными уведомлениями о "выплатах" под праздники - бонусах или соцвыплатах. Злоумышленники предлагают установить некое "официальное приложение", с помощью которого они получают доступ к устройству пользователя.

Вторая наиболее распространенная схема - фейковые распродажи и скидки. В этом случае преступники создают поддельные сайты или приложения, где публикуются "выгодные" предложения от тех или иных компаний.

В случае перехода жертва злоумышленников скачивает вредоносное программное обеспечение, собирающее информацию о картах и паролях.

Еще один метод обмана - поздравительные ссылки, в которых находятся якобы "новогодние открытки". Их открытие ведет к установке вредоносных программ, которые дают доступ к данным устройств.

Также мошенники используют схему с новогодними приложениями, где пользователям предлагают установить "праздничные обои" или "новогодние чек-листы". Такие шпионские программы позволяют преступникам получить доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и и другим данным.