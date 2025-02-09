Я нашел ошибку
Главные новости:
Пьяный сызранец сел за руль, чтобы доехать за добавкой до пивного ларька
Пьяный сызранец сел за руль, чтобы доехать за добавкой до пивного ларька
В России смягчат условия по семейной и дальневосточной ипотекам
В России смягчат условия по семейной и дальневосточной ипотекам
25-летний тольяттинец ограбил прохожего в парке
25-летний тольяттинец ограбил прохожего в парке
В Красноярском районе разлилась нефть
В Красноярском районе разлилась нефть
69% самарцев — за сухой закон для лиц моложе 21 года
69% самарцев — за сухой закон для лиц моложе 21 года
Врач-лаборант в Самаре лишилась 127 тысяч, желая найти новую работу
Врач-лаборант в Самаре лишилась 127 тысяч, желая найти новую работу
Астрофизики РАН предупредили об опасности магнитной бури 10 февраля
Астрофизики РАН предупредили об опасности магнитной бури 10 февраля
В Госдуме разработали проект о сокращенной рабочей неделе
В Госдуме разработали проект о сокращенной рабочей неделе
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.28
0.37
EUR 101.22
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Похвистнево полицейские и общественники напомнили студентам колледжа о правовой грамотности
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Врач-лаборант в Самаре лишилась 127 тысяч, желая найти новую работу

9 февраля 2025 11:06
139
Врач-лаборант в Самаре лишилась 127 тысяч, желая найти новую работу

В Самаре врач-лаборант 1970 года рождения, стремясь к карьерному росту, решила найти более перспективную работу: она разместила своё резюме на специализированном Интернет-сайте и вскоре получила звонок от "представителя крупного кадрового агентства". Собеседник убедил жительницу Октябрьского района установить некое приложение, через которое, по его словам, он мог бы направлять ей подходящие вакансии, а она - откликаться на них. Мужчина упомянул об одном нюансе - программа не бесплатна и один месяц подписки стоит 500 рублей, после чего объяснил, что для оплаты в приложение нужно внести данные своей банковской карты, в том числе код, который придет сообщением. После того, как женщина выполнила все условия -  с ее счета было списано 127 тысяч рублей.

Обнаружив обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
телефонные мошенники нередко предлагают запись на флюорографию
08 февраля 2025, 16:17
Телефонные мошенники нередко предлагают запись на флюорографию
В качестве одной из самых распространенных уловок эксперт называет сообщения о выигрыше в лотерею. Криминал
381
Сызранка заказала стройматериалы и лишилась 50 000 рублей
08 февраля 2025, 11:21
Сызранка заказала стройматериалы и лишилась 50 000 рублей
Продавец сообщил покупательнице, что для совершения сделки необходимо на указанный им счет перевести авансом деньги за доставку материалов и оплатить полную их... Криминал
527
Выявлена новая схема мошенничества в Telegram-каналах о финансах
07 февраля 2025, 11:59
Выявлена новая схема мошенничества в Telegram-каналах о финансах
 Вирус находится в файлах с расширениями .ink, .com, .cmd, которые размещают в каналах. Криминал
418
В центре внимания
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
728
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
539
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
660
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
1244
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
822
Весь список