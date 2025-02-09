Врач-лаборант в Самаре лишилась 127 тысяч, желая найти новую работу

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В Самаре врач-лаборант 1970 года рождения, стремясь к карьерному росту, решила найти более перспективную работу: она разместила своё резюме на специализированном Интернет-сайте и вскоре получила звонок от "представителя крупного кадрового агентства". Собеседник убедил жительницу Октябрьского района установить некое приложение, через которое, по его словам, он мог бы направлять ей подходящие вакансии, а она - откликаться на них. Мужчина упомянул об одном нюансе - программа не бесплатна и один месяц подписки стоит 500 рублей, после чего объяснил, что для оплаты в приложение нужно внести данные своей банковской карты, в том числе код, который придет сообщением. После того, как женщина выполнила все условия - с ее счета было списано 127 тысяч рублей.

Обнаружив обман, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.