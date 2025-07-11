«Вас не зачислят в вуз»: мошенники придумали новую схему для обмана абитуриентов

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Т-Банк раскрыл новую схему обмана. В разгар приемной кампании мошенники начали массово звонить абитуриентам, которые подают документы для поступления в вуз.

Чтобы украсть деньги, преступники разыгрывают остросюжетные спектакли на несколько действующих лиц и представляются сотрудниками разных ведомств.

Как действуют мошенники

Преступники работают точечно по каждому абитуриенту. Для этого используют слитые в сеть базы данных и узнают: ФИО, ИНН, СНИЛС, телефон будущего студента. Дальше они сопоставляют его данные с открытыми списками поступающих, которые публикуют некоторые учебные заведения. Так узнают, куда поступает будущая жертва.

Первый этап — выманивание кода из СМС. Сперва злоумышленники выдаются себя сотрудниками приемной комиссии и сообщают о проблемах с заявлением о приеме. Причины разные: потерялся школьный аттестат, неправильно оформлена медицинская справка, не подгрузилась информация в цифровой государственный профиль и так далее.

Если вовремя не решить проблему, поступить в вуз не получится. Чтобы во всем разобраться, нужно прийти в приемную комиссию. Для записи на консультацию достаточно назвать код из СМС. На самом деле это код для входа на Госуслуги.

Второй этап — поддельное письмо. На электронную почту присылают поддельное письмо от Госуслуг: аккаунт заблокирован, нужно срочно позвонить по указанному номеру.

Мошенники рассылают поддельные письма из сообщения от лица Госуслуг

Третий этап — звонок от Госуслуг. Когда человек позвонит по номеру, лжесотрудник Госуслуг заявит, что его личные данные украли, а пароль от аккаунта сменили. Теперь мошенники могут подать заявки на кредит во всех банках. Чтобы избежать проблем, важно обратиться в ФСБ и тут же предлагают связать с одним из сотрудников.

Четвертый этап — разговор с ФСБ. Мошенник обычно звонит по видеосвязи. Для этого специально обустраивают помещение. Например, вешают на стены герб России и портрет президента — это помогает придать официальности разговору и быстрее втереться в доверие.

Мошенники специально оборудуют кабинет, чтобы звонок казался официальным

Иногда для убедительности жертве могут прислать в мессенджерах фото поддельного документа

Липовый оперативник сразу начинает запугивать. Якобы преступники уже берут кредиты на имя жертвы — их отправят на финансирование терроризма. Из-за этого абитуриенту грозит уголовное дело.

Этап 5. Оформление кредита. По словам лжесиловиков, чтобы помешать мошенникам, нужно самому взять кредит на максимальную сумму. Якобы это обнулит кредитный рейтинг и преступники не смогут взять новые займы.

А чтобы деньги не украли, их тут же нужно перевести на некий «безопасный счет», который на деле является счетом мошенников.

Мошенники просят жертву прислать в мессенджерах чек или скриншоты с подтверждением перевода на счет

«Схема с обманом абитуриентов набирает обороты в разгар вступительной кампании, поэтому мы понимаем, что действовать необходимо оперативно.

Чтобы уберечь клиентов банка от мошенников, мы непрерывно развиваем технологии защиты — уже добавили новый мошеннический сценарий в Нейрощит.

Технология на основе искусственного интеллекта анализирует звуковую волну во время звонка: как человек говорит, с какой интонацией, какие эмоции испытывает. Потом сравнивает информацию с внутренней базой данных, чтобы понять, насколько это похоже на разговор с мошенником.

Если совпадений много, система защиты вклинивается в разговор, предупреждает клиента об опасности и разрывает звонок.

В месяц Нейрощит вместе с другими технологиями фиксирует около 82 млн мошеннических звонков», — рассказал Сергей Мурашов, руководитель отдела рисков банка и бизнеса в Т-Банке.

Как защититься

Телефонное мошенничество по-прежнему входит в топ-3 самых популярных схем обмана наравне с псевдоинвестициями и продажей несуществующих товаров на сайтах объявлений. С начала года мошенники стали чаще звонить школьникам и студентам. Если в прошлом году средний возраст жертвы составлял — 35 лет, то с начала этого — 20 лет.

Большинство потерь приходится на социальную инженерию. Убедить человека расстаться со сбережениями мошенникам гораздо легче, чем взломать приложение банка или украсть телефон. В среднем люди отдают 96 000 рублей.

Чтобы не потерять деньги, достаточно следовать нескольким правилам:

Никому не называйте коды из СМС: их спрашивают только мошенники. Сотрудникам Госуслуг, государственных ведомств или банков такие коды ни к чему.

Положите трубку, если на вас давят или советует перевести деньги на безопасный счет. После этого позвоните в Госуслуги или банк по официальному номеру. Это поможет понять, существует ли опасность на самом деле и избежать неприятностей.