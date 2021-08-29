Я нашел ошибку
Главные новости:
Положительных тестов на коронавирус в команде Паралимпийского комитета России нет
Положительных тестов на коронавирус в команде Паралимпийского комитета России нет
Около 8 тыс. гостей посетили форум «Армия-2021» под Самарой
Около 8 тыс. гостей посетили форум «Армия-2021» под Самарой
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
В Жигулевске жулики продали доверчивому гражданину штукатурку со стройки
В Жигулевске жулики продали доверчивому гражданину штукатурку со стройки
В ДТП в Самарской области пострадали трое, включая ребенка
В ДТП в Самарской области пострадали трое, включая ребенка
В Самаре иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадал человек
В Самаре иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадал человек
Самарские полицейские раскрыли кражу детского велосипеда из подъезда
Самарские полицейские раскрыли кражу детского велосипеда из подъезда
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0
EUR 87.03
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске жулики продали доверчивому гражданину штукатурку со стройки

29 августа 2021 12:19
145
В Жигулевске жулики продали доверчивому гражданину штукатурку со стройки

В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску обратился мужчина, работающий на стройке прорабом. Он сообщил, что с территории строительного объекта похищены стройматериалы. Причиненный ущерб составил более 16 500 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали на место происшествия, провели его осмотр и осмотр прилегающей территории, опросили жильцов близлежащих домов и работников стройки. Один из них пояснил, что накануне вечером он видел на территории двоих мужчин, один из которых работает на объекте, а второй недавно уволился.

Сотрудники полиции установили личности предполагаемых злоумышленников. Оперативники задержали подозреваемых по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимые местные жители 1971 и 1984 годов рождения в ходе опроса признали свою вину и пояснили, что предложили случайному прохожему приобрести стройматериалы. Потенциальному покупателю сообщили, что они работают на стройке и лишние стройматериалы работодатель разрешил продать. Доверчивый гражданин подъехал к территории стройки и мужчины загрузили ему в машину несколько мешков штукатурной смеси. На следующий день они повторили свои действия, а на третий день их действия заметил сотрудник стройки.

Вырученные денежные средства злоумышленники потратили на спиртные напитки. Полицейские установили местонахождение похищенного имущества и в ближайшее время вернут его законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: кража стройматериалы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские полицейские раскрыли кражу детского велосипеда из подъезда
29 августа 2021, 10:57
Самарские полицейские раскрыли кражу детского велосипеда из подъезда
В совершении преступления мужчина признался и рассказал, что проник в подъезд, позвонив по домофону в одну из квартир. Происшествия
184
Самарец не дождался денег из банкомата и их забрал другой человек
26 августа 2021, 13:45
Самарец не дождался денег из банкомата и их забрал другой человек
Инцидент произошел на улице Георгия Димитрова. Криминал
865
Таксист обокрал самарца, забывшего телефон
25 августа 2021, 10:23
Таксист обокрал самарца, забывшего телефон
Общая сумма причиненного ущерба составила 16 000 рублей. Криминал
544
В центре внимания
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
29 августа 2021  13:28
Дмитрий Азаров предложил «Лидерам России» решить вопрос сохранения и привлечения талантливых специалистов в регион
91
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
29 августа 2021  12:38
Собственникам сгоревших в Борском районе домов выплатят по 100 тысяч рублей
144
Постепенно происходит обновление корпусов педагогического университета, благоустраивается территория вокруг корпусов учебного учреждения.
28 августа 2021  21:47
Министр просвещения РФ поддержал губернатора в вопросе реставрации самого старого корпуса педуниверситета в Самаре  
1006
Самарская область стала площадкой для обсуждения лучших практик России и наработок в области образования.
28 августа 2021  14:17
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проводит Всероссийское родительское собрание в Самаре
778
Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре
28 августа 2021  12:11
Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре
796
Весь список