В Жигулевске жулики продали доверчивому гражданину штукатурку со стройки

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В дежурную часть ОМВД России по городу Жигулевску обратился мужчина, работающий на стройке прорабом. Он сообщил, что с территории строительного объекта похищены стройматериалы. Причиненный ущерб составил более 16 500 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали на место происшествия, провели его осмотр и осмотр прилегающей территории, опросили жильцов близлежащих домов и работников стройки. Один из них пояснил, что накануне вечером он видел на территории двоих мужчин, один из которых работает на объекте, а второй недавно уволился.

Сотрудники полиции установили личности предполагаемых злоумышленников. Оперативники задержали подозреваемых по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимые местные жители 1971 и 1984 годов рождения в ходе опроса признали свою вину и пояснили, что предложили случайному прохожему приобрести стройматериалы. Потенциальному покупателю сообщили, что они работают на стройке и лишние стройматериалы работодатель разрешил продать. Доверчивый гражданин подъехал к территории стройки и мужчины загрузили ему в машину несколько мешков штукатурной смеси. На следующий день они повторили свои действия, а на третий день их действия заметил сотрудник стройки.

Вырученные денежные средства злоумышленники потратили на спиртные напитки. Полицейские установили местонахождение похищенного имущества и в ближайшее время вернут его законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении местных жителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.