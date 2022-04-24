В Жигулевске женщина обокрала подругу

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В вечернее время в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску за помощью обратилась местная жительница 1987 года рождения, которая сообщила, что у нее из квартиры похищены денежные средства в размере 3 000 рублей и банковская карта.

Прибыв по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы подробно опросили заявительницу. По утверждению женщины, она пригласила знакомую в гости, они вместе распивали спиртные напитки. В тот же день вечером, после того как подруга ушла, она обнаружила пропажу денежных средств, банковской карты и обратилась в полицию.

Установив места возможного нахождения злоумышленницы, полицейские в течение часа задержали ее в одном из дворов микрорайона Г-1 и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников полиции, подозреваемая – местная жительница 1981 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Задержанная не стала отрицать своей вины в противоправном деянии и пояснила, что, находясь в квартире своей знакомой, воспользовалась моментом, когда гостеприимная хозяйка отвлеклась, вытащила из ее рюкзака 3000 рублей и банковскую карту. После чего ушла из квартиры, часть похищенных денежных средств потратила на личные нужды. В ходе личного досмотра у подозреваемой обнаружена и изъята банковская карта потерпевшей, денежные средства, которые злоумышленница не успела истратить.

Возбуждено уголовное дело.