В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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В июле текущего года в ночное время на ул. Луговой, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники полиции обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который увидев полицейских, попыталась скрыться.

Инспекторы ДПС, посчитав поведение подозрительным, остановили 32-летнего, ранее не судимого местного жителя. Во время беседы мужчина заметно нервничал и противоречиво отвечал на вопросы. Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых, во внутреннем кармане куртки был обнаружен и изъят сверток, оклеенный полимерной лентой синего цвета, в котором находился пакет с веществом в виде порошка и крупинок бежевого цвета.

Проведенное в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по городу Тольятти исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, общей массой свыше 0, 400 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что приобрел наркотик через Интернет-магазин для личного употребления, без цели сбыта.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Полицейские напоминают о том, что граждане, обладающие какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, хранении, изготовлении, перевозке, сбыте наркотических средств, в любое время могут обратиться по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области 8(846) 278-22-22, либо 102 (с мобильных номеров), конфиденциальность гарантируется.