В Жигулевске устанавливают личность обворовавшего супермаркет

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Мужчина похитил с прилавка товары на сумму более 3000 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

В ОМВД России по г. Жигулевску обратился представитель одного из сетевых магазинов с просьбой привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который, находясь в одном из продуктовых магазинов на территории города похитил с прилавка товары на сумму более 3000 руб. и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения, на которые попал злоумышленник. Оперуполномоченные уголовного розыска, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами подозреваемого.

Отделением дознания О МВД России по г.Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемого.

Приметы разыскиваемого мужчины: 35-43 лет, рост 170-180 см.

Был одет: куртка серого цвета, шапка черного цвета, джинсы светло-синего цвета. При себе имел мужскую сумку черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84862) 3-14-69, 8(927)751-68-86, 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.