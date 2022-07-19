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В Жигулевске у пассажира легковушки нашли два пакета с наркотиками

19 июля 2022 10:23
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В Жигулевске у пассажира легковушки нашли два пакета с наркотиками

В дневное время сотрудники Госавтоинспекции О МВД России по г. Жигулевску остановили для проверки легковой автомобиль «KIA Rio» движущемся из Москвы по трассе М-5. При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание на пассажира, мужчина заметно нервничал и неразборчиво отвечал на вопросы сотрудников полиции в связи, с чем было принято решение о проведении досмотра мужчины и автомобиля.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в принадлежащем пассажиру рюкзаке было обнаружено два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета.

Сотрудники полиции передали информацию в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое было направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Согласно заключению экспертов, в полиэтиленовых пакетах находилось вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона общей массой 1007,1 грамма, что относится к особо крупному размеру.

По данным сотрудников полиции, задержанным оказался безработный 43-летний житель села Бобровка Самарской области, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Мужчина пояснил, что приобрел наркотики с целью дальнейшей реализации.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции устанавливают каналы поступления наркотиков к задержанному, и лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: Стоп Наркотик

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