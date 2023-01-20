В Жигулевске сотрудница банка предотвратила мошенничество

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Действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным сотрудниками полиции для работников банка, Мария Бакиева из Жигулевска помогла местному жителю сохранить сбережения.

В рамках акции «Им благодарна полиция» начальник О МВД России по городу Жигулевску подполковник полиции Аманжол Айнсанов совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Денисом Поплавским в торжественной обстановке вручили благодарственное письмо сотруднице одного из банков города - Марии Бакиевой, активная гражданская позиция и грамотные действия которой позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местного жителя.

13 января текущего года мужчине на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы и сообщил, что службой безопасности банка установлены несанкционированные действия по его счетам и для предотвращения списания, необходимо пойти в банк, снять все денежные средства, действуя четко по его инструкции. При этом незнакомец попросил не сообщать никакой информации сотрудникам банка, поскольку в отношении них проводится проверка.

Благодаря бдительности работника финансового учреждения, попытка мошеннических действий была пресечена. Сотрудница банка, обратив внимание на взволнованного мужчину, который пытался снять денежные средства с нескольких терминалов. Его поведение показалось подозрительным Марии Сергеевне, поэтому она задала уточняющие вопросы и, действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным сотрудниками полиции для работников банка, сообщила о ситуации в полицию.

Вручая благодарственное письмо Марии Сергеевне, подполковник полиции Аманжол Айнсанов отметил, что чаще всего в сети злоумышленников попадаются пожилые или доверчивые люди, но если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а гражданам быть бдительными и не идти на поводу у мошенников.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.