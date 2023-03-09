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В Жигулевске нашли наркотики в шапке у нарушителя ПДД

9 марта 2023 12:14
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В Жигулевске нашли наркотики в шапке у нарушителя ПДД

Ранним утром в марте текущего года на улице Морквашинской инспекторы ДПС остановили мужчину-пешехода, который переходил улицу в неположенном месте.

Во время проведения административной процедуры 31-летний, ранее не судимый местный житель заметно нервничал. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть мужчину. В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у нарушителя ПДД обнаружили и изъяли в вязаной шапке, которая находилась у него в кармане куртки, фрагмент термоусадочной трубки красного цвета с веществом в виде порошка и кристаллов. Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного  доставили в территориальный отдел полиции.

Проведенное в экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по городу Тольятти исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим средством - мефедрон, общей массой 0, 720 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что приобрел наркотик через сеть Интернет для личного употребления, без цели сбыта.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение  наркотических средств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги: Стоп Наркотик

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