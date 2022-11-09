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В Жигулевске мешок конопли изъяли у пешехода из-за пазухи

9 ноября 2022 10:52
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В Жигулевске мешок конопли изъяли у пешехода из-за пазухи

Мужчина при виде полицейских попытался убежать.

В октябре текущего года, находясь на маршруте патрулирования в ночное время суток на улице Приволжской, инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД О МВД России по г. Жигулевску заметили мужчину, который шел быстрым шагом при этом, часто оглядывался по сторонам, а при виде патрульной машины резко ускорил шаг и попытался скрыться.

Полицейские остановили пешехода. Во время беседы сотрудники полиции обратили внимание на то, что мужчина нервничает и противоречиво отвечает на вопросы и приняли решение провести личный досмотр мужчины.

В ходе досмотра в присутствии понятых, у 34-летнего местного жителя за пазухой обнаружили и изъяли пакет с растительным веществом и трубку для курения.

Изъятое было направлено на исследование в ЭКО У МВД России по г. Тольятти. Согласно заключению эксперта, в пакете находилось наркосодержащее растение конопля, общей массой более 163 граммов, что относится к крупному размеру.

По данным полицейских, задержанный – безработный местный житель 1988 года рождения, ранее судим за незаконный оборот наркотиков. В ходе дальнейшего разбирательства мужчина пояснил полицейским, что хранил наркотики для личного употреблениябез цели сбыта.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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