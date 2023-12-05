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В Жигулевске дачница приехала в дом и поняла, что ее обокрали

5 декабря 2023 09:29
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В Жигулевске дачница приехала в дом и поняла, что ее обокрали

В октябре текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулёвску поступило сообщение от местной жительницы 1973 года рождения о проникновении в её дачный дом.

На указанный заявительницей адрес незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Как пояснила женщина, когда она приехала проверить свой дачный дом, обнаружила, что снято остекление с рамы окна. Хозяйка дома поняла, что в помещение, возможно, кто-то проник, и вызвала полицию.

Прибывшие на место сотрудники полиции изучили запись с камеры видеонаблюдения расположенной на соседнем участке, вместе с хозяйкой осмотрели место происшествия. Войдя внутрь, они увидели беспорядок, а женщина сразу заметила отсутствие светильников с лампочками, электронных весов и других личных вещей. Материальный ущерб женщина оценила на сумму более 8 000 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого злоумышленника – безработного, неоднократно судимого за имущественные преступления мужчину 1985 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе мужчина вину в содеянном признал и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись темного времени суток и убедившись, что собственника земельного участка нет, перелез через ограждение, подошёл к дачному домику, при помощи гвоздя снял рейки и стекло с окна, через которое незаконно проник в дачный дом, и похитил имущество. Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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