Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец тайно пополнил баланс деньгами приятеля
Тольяттинец тайно пополнил баланс деньгами приятеля
Полицейские задержали жителя Самарской области, объявленного в федеральный розыск
Полицейские задержали жителя Самарской области, объявленного в федеральный розыск
Более 1,6 млн школьников поучаствовали в «Уроке цифры» от Яндекса в первую неделю проекта
Более 1,6 млн школьников поучаствовали в «Уроке цифры» от Яндекса в первую неделю проекта
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали угонщика
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали угонщика
Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 85% работодателей Самары
Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 85% работодателей Самары
Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник" прошла в Тольятти
Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник" прошла в Тольятти
В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона
В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона
В Самарской области полицейские и ветераны посетили семьи сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей
В Самарской области полицейские и ветераны посетили семьи сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-0.09
EUR 97.07
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона

29 ноября 2023 09:48
76
В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона

Как пояснил задержанный, он предоставлял свою квартиру для «встреч» наркозависимым знакомым.

Оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Волжскому району от неравнодушных граждан поступила информация, что в квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Мира в поселке Журавли 52-летний местный житель содержит «наркоманский притон».

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия  по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также, в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что разрешал  знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ. По данным сотрудников полиции подозреваемый нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, от которого задержанный отказался. В отношении мужчины собран материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ. Решением Мирового судьи правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей.

В настоящее время отделением дознания Отдела МВД России по Волжскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что любой неравнодушный гражданин может круглосуточно позвонить и сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник" прошла в Тольятти
29 ноября 2023, 09:51
Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник" прошла в Тольятти
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти совместно с общественниками провели профилактические встречи с молодежью Общество
69
В Самарской области задержан наркосбытчик
27 ноября 2023, 11:29
В Самарской области задержан наркосбытчик
Он на 16 лет отправится в колонию. Происшествия
349
В Самарской области полицейские за наркоторговлю задержали жителя Норильска
24 ноября 2023, 09:33
В Самарской области полицейские за наркоторговлю задержали жителя Норильска
Гостя региона оперуполномоченные заметили в ходе засадных мероприятий возле места закладки синтетического вещества. Криминал
418
В центре внимания
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
28 ноября 2023  18:01
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
401
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023  13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
378
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
28 ноября 2023  13:07
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
438
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
28 ноября 2023  12:39
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
1512
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023  15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
468
Весь список