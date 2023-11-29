В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона

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Как пояснил задержанный, он предоставлял свою квартиру для «встреч» наркозависимым знакомым.

Оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Волжскому району от неравнодушных граждан поступила информация, что в квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Мира в поселке Журавли 52-летний местный житель содержит «наркоманский притон».

С целью проверки данной информации полицейские провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления помещения для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Также, в присутствии понятых оперативники провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли одноразовые шприцы, ложки, стеклянные бутылки и другие предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств.

Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что разрешал знакомым собираться у него дома для потребления запрещенных веществ. По данным сотрудников полиции подозреваемый нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Полицейские выявили у мужчины признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, от которого задержанный отказался. В отношении мужчины собран материал об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ. Решением Мирового судьи правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тысяч рублей.

В настоящее время отделением дознания Отдела МВД России по Волжскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что любой неравнодушный гражданин может круглосуточно позвонить и сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить обо всех фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;