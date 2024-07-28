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В Волжском районе 36-летний мужчина выращивал на своем приусадебном участке 47 кустов конопли

28 июля 2024 11:43
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В Волжском районе 36-летний мужчина выращивал на своем приусадебном участке 47 кустов коноп

Сотрудникам Отдела МВД России по Волжскому району поступила оперативная информация, что на приусадебном участке местного жителя 1987 года рождения произрастают наркотикосодержащие растения. В ходе проверки данная информация подтвердилась.

В присутствии понятых с разрешения хозяина, оперативники провели осмотр жилища и приусадебного участка, где обнаружили и изъяли 47 кустов растений. Изъятое полицейскими направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, кусты, произраставшие на указанной территории являются наркосодержащим растением «конопля».

По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал растение для личного употребления, без цели сбыта.

Отделом дознания О МВД России по Волжскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик

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