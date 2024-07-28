В Волжском районе 36-летний мужчина выращивал на своем приусадебном участке 47 кустов конопли

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Сотрудникам Отдела МВД России по Волжскому району поступила оперативная информация, что на приусадебном участке местного жителя 1987 года рождения произрастают наркотикосодержащие растения. В ходе проверки данная информация подтвердилась.

В присутствии понятых с разрешения хозяина, оперативники провели осмотр жилища и приусадебного участка, где обнаружили и изъяли 47 кустов растений. Изъятое полицейскими направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, кусты, произраставшие на указанной территории являются наркосодержащим растением «конопля».

По данным полицейских, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе опроса задержанный пояснил, что культивировал растение для личного употребления, без цели сбыта.

Отделом дознания О МВД России по Волжскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.