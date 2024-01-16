В тольяттинской гостинице росгвардейцы задержали дебошира с наркотиком

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Около полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации - их помощь потребовалась в гостинице, расположенной на улице Автостроителей. Патрульные незамедлительно отправились по указанному адресу.



К прибывшим росгвардейцам обратился охранник гостиницы. Он объяснил, что один из постояльцев не желает выселяться из номера, тем самым нарушает правила проживания. На неоднократные просьбы успокоиться и перестать нарушать порядок посетитель не реагировал.



Во время беседы с буйным постояльцем стражи правопорядка пришли к выводу, что скорее всего он находился в состоянии опьянения. При себе у нарушителя спокойствия обнаружен сверток. Патрульные задержали мужчину 1990 года рождения, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции.



Согласно заключению экспертов, в свертке находился наркотик синтетического происхождения массой 0,9 грамма.

В отношении жителя Тольятти, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.