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В тольяттинской гостинице росгвардейцы задержали дебошира с наркотиком

16 января 2024 11:02
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В тольяттинской гостинице росгвардейцы задержали дебошира с наркотиком

Около полуночи экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации - их помощь потребовалась в  гостинице, расположенной на улице Автостроителей. Патрульные незамедлительно отправились по указанному адресу.
 
К прибывшим росгвардейцам обратился охранник гостиницы. Он объяснил, что один из постояльцев не желает выселяться из номера, тем самым нарушает правила проживания. На неоднократные просьбы успокоиться и перестать нарушать порядок посетитель не реагировал.
 
Во время беседы с буйным постояльцем стражи правопорядка пришли к выводу, что скорее всего он находился в состоянии опьянения. При себе у нарушителя спокойствия обнаружен сверток. Патрульные задержали мужчину 1990 года рождения, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали задержанного своим коллегам из полиции.
 
Согласно заключению экспертов, в свертке находился наркотик синтетического происхождения массой 0,9 грамма.
В отношении жителя Тольятти, подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия

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