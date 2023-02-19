В Тольятти задержали пассажира с наркотиками

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Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в г.Тольятти в дневное время остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем «Lada Vesta».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на пассажира автомобиля, который при виде патрульных начал что-то прятать между спинкой и сиденьем пассажирского кресла. Госавтоинспекторы проверили у мужчины документы, удостоверяющие личность, и приняли решение досмотреть жителя Жигулевска 1980 года рождения. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли пластиковую колбу с порошкообразным веществом. Госавтоинспекторы передали информацию о задержании в дежурную часть. Для документирования противоправного деяния на место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое полицейские направили в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством N- метилэфедрона общей массой 0,583 грамма.

Со слов задержанного, наркотики он хранил для личного употребления, без цели сбыта.

По данным сотрудников полиции, задержанный работает монтажником в одной из соседних областей, ранее неоднократно судим за имущественные преступления.

Отделом дознания отела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.