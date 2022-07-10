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В Тольятти задержали квартирного вора

10 июля 2022 13:55
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В Тольятти задержали квартирного вора

В полицию Тольятти с заявлением о краже обратилась местная жительница 1958 года рождения. Женщина сообщила, что из её квартиры по улице 70 лет Октября совершена кража сотового телефона.
Заявительница оценила причиненный материальный ущерб в 10 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что вернувшись домой из магазина, она забыла закрыть входную дверь. Спустя некоторое время, обнаружила, что из сумки, которая находилась в коридоре, пропал сотовый телефон, после чего обратилась за помощью в полицию.
Одна из жительниц подъезда пояснила полиции, что видела незнакомого ей мужчину, который заходил в квартиру соседки потерпевшей, и подробно описала его. Оперативники сразу же узнали своего подучетного.
Полицейские установили личность, места возможного нахождения и задержали безработного местного жителя 1987 года рождения, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления.
В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что находился в соседней квартире в гостях у своей знакомой. Выйдя в подъезд, он увидел открытую дверь, решил совершить кражу.
Похищенный сотовый телефон обнаружен в квартире подозреваемого и возвращен законной владелице.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 5 лет.

Теги: Кража

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