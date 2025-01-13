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В Тольятти задержали двух женщин за попытку сбыта наркотиков в крупном размере

13 января 2025 11:51
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В Тольятти задержали двух женщин за попытку сбыта наркотиков в крупном размере

Сотрудники полиции изъяли со съемной квартиры местных жительниц 28 свертков и 3 зип-лок пакета с мефедроном.

В конце ноября прошлого года сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти, поступила оперативная информация о том, что две местные жительницы 1998 и 2000 года рождения могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств.

С целью отработки полученных сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали двух женщин возле одного из многоквартирных домов в Центральном районе, где в присутствие понятых изъяли в сумке два свертка с порошкообразным веществом белого цвета.

Также в ходе обследования съёмной квартиры задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли 28 свертков и 3 зип-лок пакета с порошкообразными веществами, пластиковые контейнеры, электронные весы и упаковочный материал.

После чего задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили в ЭКО У МВД России по городу Тольятти. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством мефедрон, общей массой порядка свыше 66 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Во время опроса задержанные, безработные местные жительницы, пояснили полицейским, что приобрели наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

 По ходатайству органов следствия обвиняемым  судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Стоп Наркотик

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