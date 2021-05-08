В Тольятти вор вынес из квартиры золота на 80 тысяч рублей

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В полицию Тольятти поступило сообщение о краже золотых украшений в квартире дома, расположенного на улице Лизы Чайкиной. Размер ущерба составил около 80 тысяч рублей.Заявительница пояснила, что решила надеть золотое кольцо, хранящееся в серванте, но шкатулка, где хранились ювелирные изделия, оказалась пустой. Также потерпевшая рассказала, что к краже может быть причастен её сосед, который иногда заходит в гости.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемый - мужчина 1973 года рождения, нигде не работает, ранее судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину дома и доставили в ОВД. В ходе опроса задержанный признался в краже и рассказал, что заходил в гости к пенсионерке. Выждав момент, когда хозяйка отвлечется, он забрал из прихожей комплект запасных ключей. Затем, дождавшись момента, когда женщина уйдет из дома, зашёл в жилище и похитил ювелирные украшения. Похищенное он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.