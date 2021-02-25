В Тольятти вор похитил два сотовых телефона на 110 тысяч рублей с прилавка магазина

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В полицию поступило сообщение о краже из магазина электроники, расположенного на Автозаводском шоссе города Тольятти. Представитель торговой точки рассказал, что пропали дорогостоящие мобильные телефоны. Материальный ущерб составил более 110 тысяч рублей.

Изъятые следы пальцев принадлежали 27-летнему мужчине, ранее судимому за имущественное преступление.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №24 УМВД России по г. Тольятти установили местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



По версии оперативников, задержанный повредил защитный шнур, удерживающий устройства на демонстративном стеллаже, и похитил 2 смартфона.

Как установили полицейские, похищенные телефоны подозреваемый продал случайным прохожим, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.