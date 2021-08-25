В Тольятти владелец кальянной попытался дать полицейскому взятку за прекращение проверки

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Как следует из материалов уголовного дела, находясь в одном из развлекательных заведений в Автозаводском районе Тольятти, индивидуальный предприниматель 1981 года рождения попытался передать сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное денежное вознаграждение в размере 16 тысяч рублей за прекращение проверки и не изъятие алкогольной продукции из принадлежащего ему развлекательного заведения.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении мужчины.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

