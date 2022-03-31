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В Тольятти устанавливают свидетелей и подозреваемого в краже из магазина

31 марта 2022 13:24
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В Тольятти сотрудники полиции устанавливают свидетелей и подозреваемого в краже из магазина

12  марта текущего года в отдел полиции № 24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился представитель одного из магазинов, расположенных в торговом центре на ул. Автозаводское шоссе, который сообщил, что с витрины торговой точки похищен джемпер сине-зеленого цвета, стоимостью свыше 3,5 тысяч рублей.

Полицейские выехали по указанному адресу, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием похищенного и приметами предполагаемого злоумышленника.

Отделом дознания ОП 24 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного   лица  по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемого.

Приметы разыскиваемого: мужчина, похож на русского, на вид 30-35 лет, рост 180 см., среднего телосложения, волосы русые короткие.

Был одет:  куртка болотного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-49-29,  93-48-79, 8(902)2984174, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Кража

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