В Тольятти устанавливают подозреваемых в краже барсетки

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5 февраля текущего года в отдел полиции № 23 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель, который сообщил, что в магазине, расположенном на улице Матросова в Комсомольском районе у него пропала барсетка, в которой находились документы и денежные средства в сумме 27 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Полицейские выехали по указанному адресу, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемых злоумышленников.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению свидетелей и розыску подозреваемых.

Приметы разыскиваемого мужчины: славянской внешности, на вид 40-45 лет, 175-180 см.

Был одет: шапка сине-белого цвета в полоску, куртка черного цвета, джинсы синего цвета, ботинки серого цвета.

Приметы разыскиваемой женщины: 40-45 лет, 165-170 см, среднего телосложения, волосы русые.

Была одета: шуба черного цвета до колена, сапоги черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к свидетелям произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-43, 93-47-16, 8(917)1234233, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.