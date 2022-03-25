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В Тольятти устанавливается личность и местонахождение подозреваемого в краже

25 марта 2022 09:59
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В Тольятти устанавливается личность и местонахождение подозреваемого в краже

4 марта текущего года  в отдел полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась  местная  жительница, которая рассказала, что  находясь в магазине, расположенном на улице Мира обнаружила утрату банковской  карты. Спустя 20 минут после обнаружения пропажи она получила уведомление на мобильный телефон о списании суммы 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что перевод денежных средств совершен в одном из продовольственных магазинов,  расположенном  в Центральном районе, через несколько часов после обнаружения утраты карты заявительницей. Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место проишествия, изъяли записи камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные, используя скриншот с видеозаписи, составили и распростронили ориентировку с описанием примет предполагаемого злоумышленника, которую довели до личного состава, подразделений Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального  района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению и розыску подозреваемого.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 20-25 лет, рост 180-190 см.

Был одет: кепка черного цвета, бололневая куртка без рукавов черного цвета с капюшоном, кофта черного цвета с надписями белого на рукавах, джинсы синего цвета, кросовки белого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-62,  93-48-52, 8(920)1114053 или 112.

Теги: Кража Уголовное дело

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