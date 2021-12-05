В Тольятти у пассажира такси обнаружено и изъято около 120 г героина

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Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем «KIA RIO».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на мужчину - пассажира, который при виде патрульных начал вести себя неадекватно. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть мужчину 1998 года рождения.

В ходе проведения личного досмотра у жителя одной из соседних республик полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством героин, массой около 120 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции подозреваемый официально не трудоустроен, ранее не судим.

Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем закладок на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело, собщает облМВД.