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В Тольятти у пассажира такси обнаружено и изъято около 120 г героина

5 декабря 2021 10:58
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В Тольятти у пассажира такси обнаружено и изъято около 120 г героина

Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем «KIA RIO».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на мужчину - пассажира, который при виде патрульных  начал вести себя неадекватно. Госавтоинспекторы проверили у него  документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть мужчину 1998 года рождения.

В ходе проведения личного досмотра у жителя одной из соседних республик полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного  доставили в территориальный отдел полиции. 

Изъятое оперуполномоченные полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством героин, массой  около 120 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции подозреваемый официально не трудоустроен, ранее не судим.

Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем закладок на территории Самарской области. 

Возбуждено уголовное дело, собщает облМВД. 

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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