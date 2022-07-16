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В Тольятти совершено двойное убийство на детской площадке

16 июля 2022 11:24
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В Тольятти совершено двойное убийство на детской площадке

Тела мужчин 1982 и 1979 года рождения нашли рядом с жилым домом на улице 70 лет Октября в Новом городе.

Как сообщает СУ СКР по Самарской области, следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти проводится доследственная проверка по факту обнаружения в непосредственной близости от одного из жилых домов, расположенных по улице 70 лет Октября, тел двоих мужчин 1982 и 1979 годов рождения с признаками насильственной смерти. «В настоящее время по подозрению в причастности к совершению данного преступления задержан 36-летний местный житель», — сообщает областное СУ СКР.

Если вину задержанного докажут, ему угрожает уголовное преследование по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц), санкция которой – 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы, пишет Обозрение.

Теги: Убийство

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