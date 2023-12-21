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В Тольятти сотрудница банка предотвратила хищение 400 тысяч рублей пенсионерки

21 декабря 2023 12:06
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В Тольятти сотрудница банка предотвратила хищение 400 тысяч рублей пенсионерки

Представитель банковского сектора действовала в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими, и предотвратила хищение в большом размере.

В рамках акции «Им благодарна полиция» полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственное письмо сотруднице офиса одного из банков Татьяне Ивановне, активная гражданская позиция и грамотные действия которой позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы.

В прошедший понедельник в банк обратилась пожилая женщина, которая хотела снять все деньги со своего счета. Операция и поведение клиентки показались подозрительными Татьяне Ивановне. Она задала уточняющие вопросы и, получив на них ответы от местной жительницы, поняла, что пенсионерка действует под давлением мошенников, которые непрерывно звонили ей на телефон под видом правоохранителя.

«Действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, применяя знания, полученные от сотрудников полиции во время профилактических бесед, я попыталась отговорить женщину не совершать необдуманный поступок – передачу денег неизвестным людям, и тут же сообщила о подозрительной сделке в полицию», – рассказала Татьяна Ивановна.

Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному адресу сотрудников полиции, которые убедили женщину, что «правоохранитель» обманывает ее, рассказывая о том, что ее родственница попала в ДТП, и ей срочно необходимы денежные средства «для решения проблем».  Совместными усилиями банковским работникам и полицейским удалось предотвратить мошенничество.

Вручая благодарственное письмо сотруднице банка, полковник полиции Хейрулла Мирзоевич выразил слова искренней признательности Татьяне Ивановне за бдительность и отзывчивость, а также обратился к присутствующим: «Только все вместе мы сможем уберечь наших родных от беды. Главный признак звонка от злоумышленника — вызов с незнакомого номера. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они не представлялись! Пожалуйста, будьте предельно бдительны и внимательны при общении с незнакомыми людьми, особенно если разговор заходит о деньгах».

«Просим всех, еще раз рассказать своим пожилым родственникам и близким о том, что аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор», – подчеркнул председатель    Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти Владимир Гусев.

Теги: Мошенники

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