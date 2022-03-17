В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты

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Разыскиваемый расплачивался чужими деньгами в продуктовом магазине и попал в объектив видеокамеры.

20 февраля текущего года в отдел полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала, что потеряла банковскую карту. После этого с ее расчетного счета пропало свыше 3 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучив финансовые документы установили, что списание денежных средств произошло в вечернее время этого же дня через терминал в одном из продовольственных магазинов, расположенных в Центральном районе. Полицейские опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли записи камер видеонаблюдения.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают работу по установлению и розыску подозреваемого, проверяют на причастность лиц, ранее судимых за аналогичные преступления.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 50 – 60 лет, рост 165-170 см., среднего телосложения.

Был одет: куртка темного цвета, шапка и джинсы серого цвета, обувь черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-62, 93-63-12, 93-48-52, 8(920)1114053 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.