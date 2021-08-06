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В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже из магазина

6 августа 2021 13:44
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В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже из магазина

Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в краже продуктов питания и бытовой химии, совершенной 24 июля текущего года в магазине, расположенном на улице Ушакова в Тольятти.
Отделом дознания ОП №24 Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
На месте происшествия правоохранители провели осмотр, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.
Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170- 175 см, похож на русского, среднего телосложения, волосы русые, короткие.
Был одет: туфли и майка черного цвета с надписью белого цвета, джинсы синего цвета.
Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-84, 8(8482) 93-49-51, 8-917-961-26-01, 112.. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

 

Теги: кража розыск

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