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В Тольятти раскрыли двойное убийство 2003 года

27 июня 2024 12:42
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В Тольятти раскрыли двойное убийство 2003 года

В Тольятти предъявлено обвинение 43-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

7 января 2003 года в одной из квартир жилого дома, расположенного в городе Тольятти, были обнаружены тела женщины 1965 года рождения и ее матери 1923 года рождения, с признаками насильственной смерти.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым. Установить лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, удалось путем следственно-оперативной работы после изучения уголовного дела в аппарате следственного управления следователем-криминалистом, проведения дополнительных исследований, с использованием новых  технологий. Подозреваемый был задержан оперативниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке ОМОН "Орлан" Управления Росгвардии по Самарской области. По версии следствия между подозреваемым и потерпевшими произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес им несколько ударов ножом в область туловища, а потом задушил.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет СУ СК.

Теги: Убийство

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