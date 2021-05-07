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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти пресекли кражу автозапчастей с завода

7 мая 2021 11:28
97
В Тольятти пресекли кражу автозапчастей с завода

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти в ходе проведения оперативных мероприятий, получили информацию, что с территории одного из предприятий города готовится незаконный вывоз партии запасных частей для автомобилей.

На КПП завода задержан водитель грузового автомобиля, который перевозил товарные машины. Полицейские обнаружили тайники в двух товарных автомобилях. Из-под бамперов и панелей приборов стражами порядка изъяты 27 свертков цилиндрической формы с запасными частями в количестве 1278 штук. Ущерб предприятию мог составить более 280 тысяч рублей.

         Сотрудники следственно-оперативная группы провели осмотр места происшествия и опросили задержанного водителя. В результате проведенной работы стражам правопорядка удалось установить причастность четырех операторов предприятия, мастера и водителя-испытателя к попытке совершения хищения. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали их на рабочих местах.

         Подозреваемые признались в содеянном и пояснили стражам правопорядка, что собирались реализовать похищенные запасные части, а деньги потратить на собственные нужды.

         По данным сотрудников правоохранительных органов, трое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности: оператор 1981 года рождения и водитель-испытатель 1975 года рождения за аналогичное преступление, оператор 1970 года рождения – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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