В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры

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В полицию Тольятти поступило сообщение о краже денежных сред в одной из квартир дома, расположенного на улице Юбилейной. Размер ущерба составил около 12 тысяч рублей.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, изъяли улики, опросили соседей и потерпевшую. Женщина пояснила сотрудникам, что на днях к ней в гости приходил знакомый, который после застолья остался переночевать, а утром ушел. Через несколько дней, потерпевшая обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили, что к совершению преступления может быть причастен безработный местный житель 1984 года рождения, ранее судимый за аналогичное преступление и угрозу убийством.

Сотрудники уголовного розыска установили места вероятного нахождения подозреваемого и задержали в общежитии, где он находился в гостях у приятеля. Задержанного доставили в территориальный отдел внутренних дел. В ходе опроса предполагаемый злоумышленник пояснил, что находясь в гостях, воспользовался моментом, пока хозяйка дома отвлеклась, и забрал спрятанные деньги. Вину мужчина признал, часть денежных средств у него была изъята в ходе следственных действий.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает облМВД.