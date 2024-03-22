В Тольятти поймали "курьера", забравшего у пенсионерки 900 000 рублей

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В Самарской области сотрудниками полиции задержан исполнитель мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП», розыск потерпевших продолжается.

Особая благодарность представителям СМИ и неравнодушным гражданам, которые помогли сотрудникам полиции в распространении ориентировки на розыск преступника, забравшего у пожилой женщины 900 тысяч рублей.

В начале марта текущего года в дежурную часть полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти за помощью обратилась 87-летняя местная жительница, которая передала незнакомцу, по требованию якобы сотрудника правоохранительных органов, 900 тысяч рублей. Пожилой женщине сказали по телефону, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Находясь под эмоциональным воздействием от полученной информации, она не догадалась позвонить родственнице, а стала выполнять указания мошенников: приготовила 900 тысяч рублей, личные вещи, положила в пакет и вынесла к подъезду своего дома, где ее ждал курьер. Когда злоумышленник уехал, а его сообщники перестали звонить, женщина связалась с дочкой и поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские со слов потерпевшей составили субъективный портрет злоумышленника. Ориентировку на розыск с фотороботом и описанием преступника направили во все отделы самарской полиции и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, разместили в сети Интернет и средствах массовой информации.

Изучив собранную информацию, оперуполномоченные предположили, что к хищению денежных средств причастен 31-летний житель города Жигулевск.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что действовал по инструкции анонимного «куратора», с которым познакомился в социальной сети. Похищенные денежные средства он перевел на указанные «работодателем» расчетные счета.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.