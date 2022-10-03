В Тольятти подросток-футболист лишился телефона во время тренировки

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В полицию Тольятти обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила, что у ее несовершеннолетнего сына пропала спортивная сумка с телефоном. Материальный ущерб потерпевшая оценила в 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявительницу и выяснили, что ее сын тренировался на футбольном поле одного из районных стадионов, сумку с телефоном оставил на скамейке возле поля. По окончании игры молодой человек обнаружил пропажу и, воспользовавшись телефоном товарища, сообщил об этом родителям.

На месте происшествия сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе опрос участников тренировки и обход прилегающей территории, изъятие записи камер видеонаблюдения, проверку мест возможного сбыта похищенного и лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Полицейские составили и распространили среди личного состава городского Управления МВД, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием похищенного имущества.

Проанализировав полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен 36-летний мужчина. Сотрудники полиции установили личность и места возможного нахождения подозреваемого, после чего задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный, ранее судимый за имущественное преступление, мошенничество и фиктивную регистрацию иностранных граждан, в совершении противоправного деяния признался и пояснил, что проходил мимо стадиона и обратил внимание на вещи, оставленные на скамейке. Воспользовавшись тем, что ребята увлечены игрой в футбол, похитил сумку с телефоном, который впоследствии продал малознакомому мужчине. Сотрудники полиции разыскали похищенный телефон и вернули законному владельцу.