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В Тольятти племянница соседки украла золото на 50 тысяч рублей

24 июля 2021 11:57
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В Тольятти племянница соседки украла золото на 50 тысяч рублей

В июне текущего года жительница Автозаводского района 1976 года рождения сообщила в полицию, что из ее квартиры пропали золотые украшения на общую сумму 50000 рублей.

В ходе опроса потерпевшей сотрудники полиции выяснили, что она проживает в трех комнатной квартире с еще двумя родственниками, каждый  из которых имел в собственности по отдельной комнате.

В ходе осмотра квартиры стражи порядка установили, что следы взлома на дверях и окнах отсутствуют. Потерпевшая подробно указала особенности ювелирных  изделий. Сотрудники полиции составили и распространили среди личного состава  ориентировку с описанием украшений, проверили места возможного сбыта похищенного.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастна племянница соседки, которая имела ключи от квартиры и периодически приходила навещать пожилую родственницу.

Оперативники задержали ранее не судимую местную жительницу 2003 года рождения по месту прописки и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Девушка не стала отрицать своей вины и пояснила, что воспользовавшись отсутствием в квартире остальных собственников, похитила золотые украшения соседки, и сдала их в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража

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