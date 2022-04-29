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В Тольятти квартиросъемщик украл у хозяйки холодильник

29 апреля 2022 13:27
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В Тольятти квартиросъемщик украл у хозяйки холодильник

В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1967 года рождения, которая сообщила, что из ее квартиры, расположенной по улице Мурысева, совершена кража холодильника. Причиненный ей материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев. Женщина пояснила, что сдавала квартиру мужчине. Через некоторое время квартиросъёмщик сказал, что холодильник не исправен, и сдал его в ремонт. Через несколько месяцев мужчина позвонил хозяйке жилья и сообщил, что съезжает.  После его отъезда женщина обнаружила отсутствие холодильника в квартире.

Женщина рассказала, что квартиру она сдавала с договором аренды жилья и у нее есть паспортные данные мужчины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили ломбард, в котором было реализовано похищенное имущество.  

Сотрудники полиции задержали местного жителя 2003 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил, что похищенный им холодильник сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время похищенное имущество возвращено законной владелице.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Кража

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