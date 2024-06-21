В Тольятти кассирша пошла на кражу из кассы, чтобы погасить свои долги

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По данным полицейских, сотрудница присвоила выручку торговой точки в размере свыше 29 000 рублей.

В начале июня текущего года в полицию обратился администратор одной из торговых организаций и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии сотрудники обнаружили недостачу денежных средств на сумму свыше 29 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина и просмотрели записи камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна местная жительница 1977 года рождения, работающая в торговой точке продавцом. Сотрудники уголовного розыска задержали ее по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая местная жительница признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что в связи с необходимостью погашения долговых обязательств, ей срочно потребовались денежные средства, поэтому она взяла из кассы свыше 29 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.