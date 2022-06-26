Я нашел ошибку
Главные новости:
На месте работает бригада в составе 12 человек и 7 единиц техники. 
В Сызрани без воды остались жители 125 многоквартирных и 27 частных домов
Цель конкурса - пропаганда безопасности дорожного движения.
В Чапаевске прошел конкурс «Пешеход года г.о. Чапаевск»   
По окончании учебного заведения они получат двойную квалификацию – по основной специальности и по IT.
Студенты 106 российских вузов начнут в обязательном порядке проходить IT-курсы
На кадрах нескончаемая цепочка поклонников певца, идущих к похоронному дому Троекурово и несущих в руках букеты белых роз, о которых пел Шатунов.
Сотни людей пришли на церемонию прощания с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве
Компания пообещала, что исчезнут все данные о заказах.
Клиенты Яндекс.Еды теперь могут удалить всю информацию о своих заказах
В Самаре за сутки заболел 31 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Самаре за один день сбили двоих пешеходов
В Самаре за один день сбили двоих пешеходов
Самарчанка заказала балкон у мошенника
Самарчанка заказала балкон у мошенника
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.32
-0.04
EUR 55.96
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе «Металлург» прошел детский футбольный турнир памяти Дениса Ковбы
«Богатырские игры»: в Тольятти прошел Открытый личный чемпионат Самарской области по силовому экстриму 
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, пройдут во всех муниципальных образованиях региона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти "кабельный" вор уснул на месте преступления

26 июня 2022 12:47
209
В Тольятти "кабельный" вор уснул на месте преступления

Сотрудники ЖЭКа, которых вызвали жильцы дома из-за перебоев с электроэнергией, обнаружили в подвале спящего мужчину, рядом с которым лежал шуруповерт.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по городу Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1981 года рождения, обвиняемого в совершении 9 эпизодов краж кабеля из подвальных помещений жилых домов, расположенных в Центральном районе города Тольятти. Общая сумма причинённого ущерба составила свыше 130 тысяч рублей.
Из материалов уголовного дела следует, что в марте текущего года в полицию поступило заявление от председателя ТСЖ. Звонивший сообщил, что сотрудники ЖЭКа были вызваны жителями дома в связи с перебоями в работе бытовых приборов. Во время обхода подвалов сотрудниками ЖЭКа в техническом помещении дома, расположенного по улице Ленинградская был обнаружен спящий мужчина, рядом с которым лежал шуруповерт.
Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и обнаруженного коммунальщиками мужчину. Житель соседнего района не смог объяснить сотрудникам полиции, что он делал в подвале. Мужчину задержали и доставили в ближайший отдел полиции.
Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, официально не работающий мужчина причастен к еще ряду аналогичных краж.
Задержанный признал вину в содеянном и сообщил, что похищенный кабель продавал незнакомым людям, вырученные деньги использовал по собственному усмотрению.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти Управления МВД России по г. Тольятти возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ «Кража». Девять уголовных дел соединены в одно производство и с обвинительным заключением и направлены в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти недобросовестный продавец забрала деньги из кассы
23 июня 2022, 12:52
В Тольятти недобросовестный продавец забрала деньги из кассы
В ходе опроса женщина признала свою вину и рассказала, что ей нужно было оплатить кредит. Криминал
469
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
22 июня 2022, 13:44
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
Из дачного дома и бани, расположенных в районе улицы Ново-Самарской, похитили бытовую и садовую технику. Криминал
582
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
19 июня 2022, 13:01
Двое жителей Самарской области забрали у нового знакомого продукты и деньги
Ранее один из злоумышленников был судим за совершение разбоя, грабежей и краж, а второй - за причастность к незаконному обороту наркотиков. Криминал
852
В центре внимания
Володин напомнил о законах, вступающих в силу в июле
26 июня 2022  13:23
Володин напомнил о законах, вступающих в силу в июле
182
В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой
25 июня 2022  11:19
В Самаре демонтируют трамвайные пути на Полевой
1124
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
24 июня 2022  14:01
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
586
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
24 июня 2022  13:13
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
505
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
1897
Весь список