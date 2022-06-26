В Тольятти "кабельный" вор уснул на месте преступления

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Сотрудники ЖЭКа, которых вызвали жильцы дома из-за перебоев с электроэнергией, обнаружили в подвале спящего мужчину, рядом с которым лежал шуруповерт.



Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ УМВД России по городу Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1981 года рождения, обвиняемого в совершении 9 эпизодов краж кабеля из подвальных помещений жилых домов, расположенных в Центральном районе города Тольятти. Общая сумма причинённого ущерба составила свыше 130 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте текущего года в полицию поступило заявление от председателя ТСЖ. Звонивший сообщил, что сотрудники ЖЭКа были вызваны жителями дома в связи с перебоями в работе бытовых приборов. Во время обхода подвалов сотрудниками ЖЭКа в техническом помещении дома, расположенного по улице Ленинградская был обнаружен спящий мужчина, рядом с которым лежал шуруповерт.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и обнаруженного коммунальщиками мужчину. Житель соседнего района не смог объяснить сотрудникам полиции, что он делал в подвале. Мужчину задержали и доставили в ближайший отдел полиции.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, официально не работающий мужчина причастен к еще ряду аналогичных краж.

Задержанный признал вину в содеянном и сообщил, что похищенный кабель продавал незнакомым людям, вырученные деньги использовал по собственному усмотрению.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района СУ У МВД России по г. Тольятти Управления МВД России по г. Тольятти возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.158 УК РФ «Кража». Девять уголовных дел соединены в одно производство и с обвинительным заключением и направлены в суд для рассмотрения по существу.