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В Тольятти ищут женщину, укравшую с кассы терминал

23 января 2023 10:17
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В Тольятти ищут женщину, укравшую с кассы терминал

В конце декабря текущего года представитель одного из сетевых магазинов обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности женщину, которая в дневное время в одном из продуктовых магазинов, расположенном на Московском проспекте в городе Тольятти, похитила с кассы терминал.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленницы  довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания  отдела полиции по Автозаводскому району  Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемой и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы   подозреваемой:  на вид 35-40 лет, среднего телосложения, волосы светлого цвета, рост примерно 170 см.

Была одета: куртка черного цвета с капюшоном с рукавами красного цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 89178176430 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Кража

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