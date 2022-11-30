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В Тольятти ищут вора, похитившего чужую банковскую карту

30 ноября 2022 10:45
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В Тольятти ищут вора, похитившего чужую банковскую карту

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 8(937)2149875 или 102.

В начале ноября текущего года  в отдел полиции  по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась  местная  жительница, которая рассказала, что потеряла  банковскую карту. После этого с её расчетного счета произошло хищение денежных средств.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что списание денежных средств произошло через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Автозаводского района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по городу Тольятти в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественникам направлены ориентировки на розыск подозреваемого.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности и розыску подозреваемого.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 175-180.

Был одет: куртка черно-желто-зеленого цвета, рюкзак черного цвета с надписью «PUMA», штаны черного цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27, 8(937)2149875 или 102.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

Теги: Кража

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